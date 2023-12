Rassegna stampa – Juve, rinforzi in arrivo. Per Rabiot si lavora al rinnovo

La Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina al Milan: "Il Diavolo è vivo". A lato spazio al match tra Napoli e Inter: "Chiamate scudetto". Sui bianconeri: "Juve, rinforzi per il primato con i soldi di Soulè e Iling".

Il Corriere dello Sport titola: "Tutto il bello che c'è". Il riferimento è a Napoli-Inter, big match di Serie A. In taglio alto novità sui gironi di Euro2024: "Italia, doppia trappola". In basso: "Roma, i fulmini di Mou". In conferenza stampa l'allenatore giallorosso ha infatti mandato diverse frecciatine all'arbitro e rischia ora la denuncia.