Juve, Sabatini: “Vedo un pò di presunzione da parte di Motta”

Sabatini ha parlato del tecnico della Juventus, Thiago Motta, esplicitando alcune perplessità su alcune scelte di gestione della squadra

Dagli studi di Pressing, Sandro Sabatini si è espresso sul momento della Juventus in stagione. Ecco le sue parole: “La qualità è quella che la Juventus ha messo in campo con gli investimenti di quest’estate, cioè dite che non c’è la qualità e allora facciamo due conti e c’era la qualità di Koopmeiners, Thuram, Nico Gonzalez e Douglas Luiz totale 170 milioni sono costati e lo stipendio a 4-5 milioni non è che poco. In difesa manca qualità? Danilo fuori rosa e Cambiaso in panchina. Un po’ di presunzione da parte di Thiago Motta la vedo e penso che non abbia ben capito dove si sta trovando e ci sono piccoli particolari, come le due espulsioni molto gravi, poi la questione del capitano con la quale ha mandato un doppio messaggio, il primo di presunzione e il secondo di confusione”.

Sabatini: “Il messaggio è: il capitano sono io”

Il giornalista ha proseguito: “Il messaggio di presunzione è: il capitano sono io e insomma, e quando cambi tutto quanto lo spogliatoio non ce l’hai dalla tua parte. Nel corridoio per arrivare allo spogliatoio della Juventus ci sono le gigantografie dei capitani, ma non ci sono tutti i giocatori solo i capitani e quest’anno che fanno un collage?”.