Juve, Sabatini: “L’esonero di Motta rappresenta il fallimento di tutti”

Sabatini è ritornato sull'esonero del tecnico Thiago Motta: per il dirigente sarebbe una scelta che rappresenterebbe un fallimento per la Juve

Intervistato per Radio Bianconera, Walter Sabatini ha fatto il punto sulla Juventus tra la sfida alla Roma di campionato e il cambio di guida tecnica. Ecco le sue parole: “Roma-Juve è da sempre un match di livello e lo sarà anche tra due giorni. Di fronte una squadra con il nuovo tecnico e l’altra che sta marciando a ritmi spaventosi. Sarà una sfida spettacolare perché entrambe proveranno a portare a casa il bottino pieno. Peraltro siamo a poche giornate dalla fine del campionato e perdere potrebbe essere fatale, si rischia di non avere tempo per recuperare. Motta? L’esonero rappresenta il fallimento di tutti. Certamente Giuntoli è deluso, amareggiato professionalmente perché coinvolto in pieno. Il cambio di guida tecnica è una cosa dolorosa”.

Sabatini: “Il cambio di allenatore è stato in chiave della tradizione”

Inoltre, il dirigente ha proseguito: "La Roma di Ranieri ha una marcia scudetto, con una media di due punti a partita. La Juve ha fatto un cambio di allenatore in chiave sulla via della tradizione. Tudor è un ottimo tecnico, in questo momento c'era la necessità dello spirito di bandiera. Così certamente non si risolvono tutti i problemi, per farlo c'è bisogno di lavorare e della qualità dei calciatori".