Juve, Sabatini critica: “Douglas Luiz monopasso. I cambi lasciano a desiderare”

Dai cambi fino a Douglas Luiz e Koopmeiners: l'analisi della partita della Juve in Champions League contro il Bruges

Niente da fare per la Juve che anche in Champions League contro il Bruges porta a casa un pareggio. Nonostante questo i bianconeri si sono qualificati per i playoff, ma la prestazione messa in campo non lascia ben sperare per il futuro.

Juve, le parole di Sabatini

Intervenuto su calciomercato.com il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la prestazione della Juve: "Thiago Motta ottiene i playoff di Champions, obiettivo minimo, ma lo fa a capo di una partita monotona e senza spessore internazionale. Anche i cambi, poi, lasciano obiettivamente a desiderare. Di Gregorio "senza voto" (pagella che non si usa più per colpa del Fantacalcio) però pasticcione con i piedi. Senza emozioni anche le valutazioni della difesa: Savona benino, Gatti bene, Kalulu benone e Cambiaso sufficiente. Douglas Luiz monopasso con poche idee, Locatelli invece tante idee e quasi tutte buone. Koopmeiners e Weah appena volenterosi. Mbangula vivacissimo e non si capisce perché sostituito. Nico Gonzalez centravanti per la serie "vorrei ma non posso", con un clamoroso errore sottoporta nella ripresa. I subentrati tutti senza bagliori: Yildiz e Conceiçao abbastanza ingabbiati, Thuram e McKennie senza slanci, Vlahovic in evidente crisi di feeling con Thiago Motta".