Juve, Sabatini: “Di Gregorio eroico, Koopmeiners imbarazzante”

Nonostante la sofferenza la Juve è riuscita a vincere per 2-1 con il Como, conquistando così tre punti in classifica: le pagelle di Sabatini

Como-Juve, le pagelle di Sandro Sabatini

Intervenuto su calciomercato.com il giornalista Sandro Sabatini ha commentato le prestazioni dei giocatori della Juve contro il Como: “Pagelle dei singoli con poche eccellenze. Sicuramente Di Gregorio eroico una volta per tempo. Invece dei quattro in difesa, quello che ha sofferto meno è Gatti, che ha anche il merito di aver conquistato il rigore decisivo. Partita in chiaroscuro per Veiga e Weah. Notte buia per Savona, messo in croce da Strefezza e rimpiazzato nella ripresa dal debuttante Kelly (ingiudicabile…). A centrocampo il solito Locatelli e il solito Koopmeiners: l’olandese imbarazza se stesso e i compagni, ma non Thiago Motta che continua a dargli fiducia cieca. McKennie prova a cambiare marcia con qualche giocata rap, ma può far poco. Nico Gonzalez e Yildiz giocano bene fino all’ultimo tocco. Kolo Muani fa due cose, però fatte benissimo: il gol in azione personale nel primo tempo, il raddoppio su rigore nella ripresa. Confermatissima la prima impressione: è l’unico giocatore “da Juve” dei nuovi acquisti“. Nel frattempo un giocatore è pronto a salutare il Napoli e venire alla Juve <<<