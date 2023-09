Juve, Sabatini: “Assenza delle coppe vantaggio ma non garanzia di punti”

Sandro Sabatini, intervenuto a Pressing, ha espresso la sua opinione sul cammino della Juventus priva degli impegni delle coppe europee. Per il giornalista un evidente "aiuto" ma non un assicurazione di successo. Ecco cosa ha detto: "Non fare le coppe è un grande vantaggio. Questo perché ti alleni tutta la settimana e limiti gli infortuni ma non è garanzia di 10 punti in più".