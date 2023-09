In vista di Sassuolo-Juve: Allegri parlerà domani alle ore 11

Dopo la vittoria di sabato scorso all'Allianz la Lazio per 3-1, il prossimo avversario della Juve sarà il Sassuolo che i bianconeri affronteranno in trasferta dopodomani alle ore 18.00. Contro gli emiliani non ci sarà Alex Sandro dopo la lesione riscontrata poco fa. All'antivigilia della 5° di campionato oggi la squadra si è allenata alla Continassa per continuare la preparazione. Dall'ultimo bollettino il gruppo ha lavorato su esercitazioni per la costruzione della manovra sotto pressione e poi si è diviso per un lavoro di reparto specifico. Domani alle 11 (diretta su Juventus TV), prima della sessione mattutina, è in programma la conferenza stampa di Massimiliano a poco più di 24 ore dalla gara contro gli uomini di Dionisi.