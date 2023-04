Juve, rush finale: tutti gli impegni del mese di maggio

Due big match di campionato e le due semifinali di Europa League ancora per i bianconeri: Maggio sarà un mese caldo per la Juve

Il mese di Maggio sarà molto intenso e inizierà per i bianconeri con il turno infrasettimanale di mercoledì: dopo il Bologna di Motta ci sarà il Lecce di Baroni (16° in classifica a 31 punti e reduce dalla vittoria contro l'Udinese ieri) che sarà ospite all’Allianz il 3 maggio alle ore 18.00.

Mentre domenica prossima (7 maggio alle 12.30) ci sarà Gian Piero Gasperini (che oggi affronterà il Torino fuori casa): Atalanta-Juventus al Gewiss Stadium. Infine la Cremonese in casa (il 14 maggio ore 20.45), Empoli (in trasferta: il weekend del 21 maggio) e l'altro big match: Juventus-Milan il 28 maggio.

Questi gli impegni di campionato per gli uomini di Allegri che però -archiviato il capitolo Coppa Italia- dovranno fare i conti anche con la semifinale di Europa League. Giovedì 11 maggio ore 21.00 ci sarà Juventus-Siviglia, mentre il ritorno è in programma per il 18 maggio (trasferta per i bianconeri).