Juve, Rugani convince ancora: rinnovo di contratto in arrivo

“Rugani è da 8 anni alla Juve, sa cosa vuol dire. Gioca con una tranquillità da grande veterano. È sottovalutato per la sua carriera, a livello difensivo credo sia uno dei migliori. Quello in anticipo su Ikoné è un intervento da grande difensore”. Queste le parole di Massimiliano Allegri su Rugani, che non ha perso tempo per elogiare il difensore italiano.