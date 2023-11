Allegri promuove Rugani: “È da 8 anni alla Juventus e merita di starci”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto a Sky Sport nel post partita del Franchi celebrando la grande prestazione difensiva di Daniele Rugani. L'ex centrale dell'Empoli è stato decisivo anche in un intervento difensivo su Ikonè: "Siamo contenti per la vittoria, erano cinque anni che la Juventus non vinceva a Firenze. Sull'intervento di Rugani dico che è un giocatore che è da 8 anni alla Juventus, merita di starci. Ormai gioca con l'esperienza di un veterano, ha fatto un intervento da grande difensore. Mi ha ricordato Barzagli in uno Juventus-Genoa".