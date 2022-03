Juve, Rugani certezza bianconera. Ora però tornano i titolarissimi

Rugani è ormai una certezza in casa Juve, un giocatore su cui poter contare. Con il ritorno di Chiellini e Bonucci però...

"Quest'anno quando chiamato in causa ha sempre fatto bene", queste le parole di Massimiliano Allegri su Daniele Rugani . Ad inizio stagione in molti avevano storto il naso quando il tecnico bianconero aveva deciso di puntare su di lui come quarta scelta in difesa, ma le prestazioni del centrale italiano stanno dando ragione a Max. Il classe 1994, al netto di qualche problema fisico di troppo, è ormai una certezza tra le fila della Juventus.

Ora però stanno per tornare a disposizione Chiellini e Bonucci, che insieme a de Ligt sono i titolarissimi della difesa bianconera. Rugani tornerà in panchina? Come specificato da Allegri al termine della partita, la Juventus è stanca e ha bisogno di ricambi. I molti infortuni e la lunga serie di impegni consecutivi hanno tolto energie a tutti e per questo ci sarà bisogno di turnover. Ecco quindi che all'interno delle rotazioni ci sarà spazio anche per Rugani, risorsa fondamentale da qui al termine della stagione. Ora i bianconeri avranno una settimana di riposo, prima di dover affrontare Sampdoria, Villareal e Salernitana. Riuscirà la squadra di Massimiliano Allegri a concludere la stagione nel migliore dei modi?