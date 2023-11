Juve, rubata una storica maglia di Vialli. Il proprietario: “Ho pianto”

Gianluca Vialli è stato uno di quegli uomini in grado di lasciare un segno importante sul terreno di gioco ma anche fuori. La sua scomparsa ha fatto piangere milioni di persone in giro per il mondo, che magari pur non conoscendolo personalmente...

Gianluca Vialli è stato uno di quegli uomini in grado di lasciare un segno importante sul terreno di gioco ma anche fuori. La sua scomparsa ha fatto piangere milioni di persone in giro per il mondo, che magari pur non conoscendolo personalmente negli anni hanno sviluppato un affetto profondo nei suoi confronti.

In provincia di Cremona due ladri hanno rubato dalla storica trattoria Franca e Lucianoproprio una maglia di Vialli. Un cimelio importante, un simbolo dal valore affettivo inestimabile.

Su Facebook il proprietario del locale, Corrado Venturini, ha scritto: "Devo confessare che ho pianto e non ho dormito, quella maglia per me era tutto, me l'aveva regalata Gianluca quando giocava nella Juve e il 17 settembre dell'anno scorso, quando era venuto da noi a pranzare, me l'aveva firmata; non ho idea di chi possa averla presa, probabilmente qualcuno che ha aspettato che mi assentassi qualche istante dal bancone e poi se n'è andato. Io mi sono accorto della sparizione soltanto nel pomeriggio. Chiaramente il furto è stato denunciato alle autorità competenti che faranno le indagini del corso e a voi, cari amici, chiedo la grande cortesia di condividere questo mio post con la speranza che la maglia di Luca possa tornare al più presto a casa per essere ancora ammirata da tutti voi".

