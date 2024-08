Juve, Rossi: “Scudetto? L’obiettivo di Giuntoli è un altro”

Paolo Rossi ha parlato delle ambizioni Scudetto della Juventus: per il giornalista, il titolo non sarebbe l'obiettivo di Cristiano Giuntoli

Tramite il suo profilo social su X, Paolo Rossi ha parlato delle ambizioni Scudetto della Juventus. Per il giornalista, la grande campagna rafforzamento operata da Cristiano Giuntoli, non avrebbe come fine obbligatorio quello della conquista immediata del titolo. Invece, la volontà del direttore sportivo della Juve sarebbe quella di creare una rosa completa sotto ogni punto di vista.

Il tweet di Rossi sulla Juventus

“Con #Koopmeiners adesso sono tutti concordi che la #Juve sia da scudetto. A me invece sembra che l’obiettivo n.1 del mercato di #Giuntoli sia stato un altro: ricreare una squadra competitiva su tutti i fronti, anche quello internazionale, e con un gruppo che possa durare nel tempo”.