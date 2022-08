Juve, oggi è il Kostic-Day: l’esterno serbo è atteso in mattinata a Torino

Oggi in casa Juve è la giornata di Kostic: l'esterno serbo è atteso in mattinata a Torino per le visite mediche e le firme

redazionejuvenews

Sarebbe potuto arrivare a Torino già ieri, ma alla fine a causa di alcuni problemi burocratici il suo volo è stato rimandato di poche ore. Filip Kostic si prepara a diventare un calciatore bianconero e questa mattina arriverà a Torino per le visite mediche e le firme. L'esterno serbo si trasferirà in Italia per 17/18 milioni tra parte fissa e bonus, pronto a mettersi agli ordini di Massimiliano Allegri. Un accordo che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, rischiava di saltare all'ultimo. Ieri infatti i dirigenti dell'Eintracht Francoforte hanno provato ad alzare l'offerta all'ultimo, ma Cherubini non si è fatto innervosire ed è comunque riuscito a trovare un accordo che potesse far tutti contenti. Per il giocatore è pronto un triennale da 3 milioni a stagione, bonus compresi.

Kostic diventerà il jolly di cui Allegri aveva bisogno. Parola d'ordine: duttilità. Con la maglia dell'Eintracht, infatti, il classe 1993 ha dimostrato di essere un calciatore fenomenale, nominato miglior giocatore dell'ultima edizione dell'Europa League. Nel 4-3-3 bianconero dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di ala sinistra, titolare in attesa del ritorno di Chiesa. Ma Kostic per questa Juve potrebbe essere molto, molto di più. In Germania, infatti, il serbo giocava come esterno di centrocampo, ruolo che potrebbe permettere ad Allegri di tornare alla difesa a tre.

Questa opzione permetterebbe alla Juve di blindare la retroguardia, reparto che nelle amichevoli pre stagione ha subito un po' troppo, come dimostrato dalla sconfitta per 4 a 0 contro l'Atletico Madrid. Per il momento questa resta soltanto un'ipotesi, ma con Kostic la Juve avrà sicuramente un'opzione in più. Ma il mercato della Vecchia Signora non si fermerà qui. Oltre all'esterno serbo, infatti, i bianconeri puntano Depay e Paredes, individuati come la ciliegina sulla torta per completare la squadra di Massimiliano Allegri. L'attaccante olandese e il mediano argentino saranno gli uomini giusti?