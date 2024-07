Juve, Romano: “In arrivo la prima offerta ufficiale per Koopmeiners”

Fabrizio Romano ha parlato dell'obiettivo della Juventus, Teun Koopmeiners: per il giornalista presto arriverà la prima offerta ufficiale

Soulè e poi Koopmeiners. O meglio, l’offerta per Koopmeiners. Questo è quanto si apprende da quanto pubblicato sul profilo X da Fabrizio Romano. Per il giornalista i tempi sembrerebbe finalmente maturi per una Juventus pronta ad affondare per il sogno di calciomercato bramato a lungo.

Juve-Koopmeiners: offerta imminente

Ecco cosa ha scritto: “La Juventus presenterà la sua prima offerta ufficiale per Teun Koopmeiners non appena verrà firmato l’accordo con Matias Soulé, probabilmente la prossima settimana. La Juve venderà anche Dean Huijsen questa settimana e poi offerta per Jean-Clair Todibo. Termini personali concordati settimane fa con entrambi i giocatori”.