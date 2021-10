Veretout: “Giochiamo sempre per vincere, contro la Juve sarà lo stesso”

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha parlato del match di domenica prossima contro la Juventus

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha parlato del match di domenica prossima contro la Juventus: "La partita contro la Juventus sarà come tutte le altre, vale sempre tre punti. Noi giochiamo sempre per vincere e anche a Torino andremo con questo obiettivo. Sarà una bella sfida. Arriviamo da una stagione difficile, ma ora dobbiamo continuare a giocare con la fiducia che stiamo dimostrando sul campo, restare tranquilli e andare avanti così. Abbiamo un mese difficile: pensiamo alla Juve, poi vedremo come andrà il resto della stagione. L'anno scorso non abbiamo vinto contro le big del campionato. Spero che quest'anno si possa fare di più".