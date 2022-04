Juve attenta: ora la Roma fa paura! Contro il Bodo-Glimt però…

Lo scudetto per la Juve è ormai un'Utopia: ora l'obiettivo dei bianconeri sarà difendere il quarto posto. Occhio però alla Roma

A sette giornate dal termine della Serie A la Juve si ritrova quarta in classifica, ormai troppo distante dalla vetta per poter sperare di vincere il campionato. "Bisogna essere realisti - ha detto Allegri in conferenza stampa,se siamo quarti ci meritiamo di essere quarti. Contro l'Inter abbiamo giocato una buona partita, ma non l'abbiamo sfruttata. Vincendo avremmo potuto pensare di lottare per lo scudetto, anche se sarebbe stato difficile visto che dovevamo vincere tutte. Ora dobbiamo guardarci dietro dalla Roma". Il nuovo obiettivo dei bianconeri è quindi quello di difendere il quarto posto, fondamentale step per qualificarsi alla prossima Champions League.

La Roma, però, insegue da vicino la squadra di Massimiliano Allegri. I giallorossi sono a soli cinque punti di distanza e proprio per questo motivo la Juve non potrà permettersi il lusso di abbassare la guardia. Servirà vincere: vietato sbagliare. L'avversario dei bianconeri sarà la squadra di Josè Mourinho, formazione che in questa stagione ha alternato buone e cattive prestazioni. Dal 2022, però, la marcia sembra essere cambiata: dopo aver subito 7 gol nelle prime due partite di Serie A del nuovo anno (4 solo contro la Juve), la Roma ha portato a casa 10 risultati utili consecutivi.

In vista del finale di stagione il morale sarà quindi a mille, giusto? Non proprio. A rovinare la striscia positiva giallorossa ci ha pensato il Bodo-Glimt in Conference League. Dopo aver perso entrambi i match contro i norvegesi nei gironi, le due squadre si sono incontrate di nuovo nei quarti di finale. Anche in questo caso a trionfare sono stati i norvegesi, che tra le mura amiche hanno battuto 2 a 1 la squadra di Mourinho. Un sconfitta che rischia di essere cara per la Conference League ma anche per il morale: i giallorossi erano in fiducia e ora potrebbero essere tornati nel baratro. Riuscirà la Juventus a difendere il quarto posto?