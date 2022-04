Il Milan pareggia e riapre la Serie A. Alla Juve resta solo la Coppa Italia

Chi vincerà la Serie A? Il pareggio del Milan da nuove speranze a Napoli e Inter. Alla Juve non rimane che sperare nella Coppa Italia

Sarebbe dovuta essere la giornata del Milan , il fine settimana in cui i rossoneri avrebbero potuto sfruttare i passi falsi delle avversarie al titolo per cominciare la propria fuga scudetto. E in effetti il calendario sembra tutto dalla parte della squadra di Stefano Pioli: Atalanta-Napoli, Juve-Inter e Milan-Bologna, l'occasione perfetta per guadagnare punti. La realtà dei fatti racconta una storia ben diversa. Napoli e Inter hanno infatti vinto i rispettivi match, mentre il Milan non è riuscito ad andare oltre ad un misero pareggio . Ora la classifica vede quindi i rossoneri ancora in testa (67 punti), ma con Napoli (66 punti) e Inter (63 punti e una partita da recuperare) che inseguono. Il campionato di Serie A è più aperto che mai.

In effetti gli obiettivi bianconeri per la stagione in corso sono ben pochi. Fuori dalla Champions League e lontani dalla vetta della Serie A, le uniche speranze di vittoria per la squadra di Massimiliano Allegri è la Coppa Italia. La Juve dopo aver vinto la semifinale di andata contro la Fiorentina sembra ad un passo dalla finale, ma tutto è ancora da scrivere. Nel frattempo i bianconeri non dovranno abbassare la guardia e difendere con forza il quarto posto in classifica. La Roma, infatti, è a soli 5 punti di distanza, così come l'Atalanta nel caso in cui dovesse vincere la partita che deve recuperare. Riuscirà la Juventus a chiudere la stagione nel migliore dei modi?