Juve, rivelata anche la terza maglia

Motivi geometrici e colori accesi per la terza divisa

redazionejuvenews

La Juventus ha presentato nella giornata di ieri la seconda maglia per la prossima stagione, che già ha creato molto entusiasmo tra i tifosi. Dopo la prima quindi, tornata alle classiche strisce bianconere, anche la seconda ha trovato il favore dei tifosi, ed ora manca solo l'ufficialità della terza maglia, che però è già stata avvistata in America.

Stando a quanto riporta l'account "La maglia bianconera", in America, precisamente in Texas, sarebbe stata avvistata la terza casacca dei bianconeri per la prossima stagione: la maglia sarebbe bianca, gialla e blu, con la scelta dei colori che riprende quelli della città di Torino. Maniche gialle, emotivi geometrici blu, gialli e bianchi vanno a completare la casacca, con il logo della società in blu e quello dello sponsor tecnico in bianco.

Come detto in precedenza invece, la prima maglia ripoterà la casacca bianconera agli antichi fasti con le strisce classiche bianche e nere. La Vecchia Signora ha anche presentato la seconda maglia per la prossima stagione nella giornata di ieri, dopo che nei mesi passati la stessa era stata oggetto di tante speculazioni e immagini rubate. La curiosità dei tifosi per la seconda casacca bianconera è stata ripagata, con i canali social dell'Adidas, sponsor tecnico del club, e del club, che hanno presentato la casacca da trasferta per la prossima stagione.

La maglia, presentata da Paulo Dybala, Weston McKennie e Martina Rosucci, si presenta con il nero come colore principale, con strisce sulle spalle che vanno dall'arancione al rosa, e il tema "all over", che dovrebbe trarre ispirazione dalla scena musicale elettronica torinese, su tutta la maglia: si tratta di pinstripes sottilissime e sfalsate dalla tonalità gradiente. Logo e sponsor saranno in bianco, con il main sponsor Jeep 4xe anch'esso in bianco. Un ritorno al passato con un occhio al futuro, per tre maglie che faranno sicuramente parlare di loro.