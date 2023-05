Juve, si rivede Kulusevski? A fine stagione lo svedese lascerà il Tottenham

Kulusevski di nuovo alla Juve? Intanto il Milan ci pensa ma la cifra che chiedono i bianconeri è fuori budget. Intanto gli Spurs...

redazionejuvenews

Con il ritorno in bianconero di Dejan Kulusevski -attualmente in prestito al Tottenham- gli Spurs stanno valutando diverse alternative per la prossima stagione. Lo svedese si è messo in mostra in Premier accumulando ben 50 presenze, 8 gol e 16 assist questa stagione. Tuttavia la sua avventura inglese sarebbe ai titoli di coda. Il giocatore ha un contratto con la Juve fino al 2024 e, senza rinnovo, difficilmente potrà restare a Torino. Nel mentre su di lui ci sarebbe il Milan anche se i 45 milioni di euro chiesti dalla Vecchia Signora sono fuori dalla portata dei rossoneri.

Tornando al Tottenham, uno dei nomi per il dopo-Kulusevski- è quello di Eberechi Eze, promettente centrocampista classe 1998 (91 presenze, 13 reti e 10 assist in tre anni). Il giocatore si sta mettendo in mostra con la maglia del Crystal Palace e ha già diverse pretendenti in Premier League, soprattutto per le sue abilità tecniche e la sua versatilità. Tra queste ci sarebbe anche l'Arsenal: Mikel Arteta è a caccia dell'erede del 31enne svizzero Granit Xhaka. E ad indicare il nome di Eze sarebbe stato proprio l'ex Manchester United Rio Ferdinand. Prezzo? Al momento il suo valore ammonta attorno ai 30 milioni di sterline e il suo contratto scadrà nel 2025. Tuttavia -nonostante la cifra- il Tottenham sarebbe disposto a fare uno sforzo in più per averlo in rosa.

Gli Spurs -eliminati in Champions League dal Milan- stanno per chiudere una stagione non semplice: 6° in classifica a 57 punti sotto a City, Arsenal, Newcastle, Manchester United e Liverpool. Per questo il club inglese vuole rimboccarsi le maniche e pensare già al domani, a partire dall'allenatore: con il recente addio di Antonio Conte, gli inglesi dovranno trovare un sostituto per la panchina. Ma intanto, parlando di mercato, grandissima attenzione. Giuntoli è già scatenato: sulla sua lista 7 colpi da sogno! <<<