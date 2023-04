Juve, si salvano solo risultato e Gatti: il difensore è l’arma in più

Il sorriso nell'esultanza del primo gol bianconero di Federico Gatti illuminano una serata buia per la Juve: il centrale si è preso il posto

Il primo gol non si scorda mai, è il caso di Federico Gatti. L'uomo del grande salto dalla Serie B, pronto a prendersi un posto fisso nella difesa bianconera al fianco di Bremer e Danilo. Da Frosinone alla Juventus, fino a decidere le sorti dei quarti di finale d'andata di Europa League. Una partita commovente la sua, in campo si è distinto assieme a pochi altri (Szczesny e Perin su tutti) in una serata buia per la Vecchia Signora, illuminata dal sorriso di Gatti dopo la gioia per il gol dell'1-0 finale.

Una rete accompagnata da un'euforia così genuina che fa passare in secondo piano una nottata storta per una Juve che fa fatica a contenere lo Sporting. Eppure, al termine dei 90' il risultato premia la formazione di Allegri. "Era importante ottenere un vantaggio, anche minimo" - il senso delle parole di Max si può racchiudere così. Certo, ora è ancora tutto in discussione e la Juve dovrà blindare il passaggio a Lisbona.

Ciò che resta, però, ormai da più di un mese a questa parte, è la crescita esponenziale del ragazzo di Rivoli, sempre più decisivo in casa Juve. I tifosi sui social sono letteralmente impazziti per lui. "Mi ricorda Chiellini" scrive qualcuno, "Te lo meriti" afferma la maggioranza del popolo juventino. Altra partita superata a pieni voti, da migliore in campo per una Juve ringiovanita e azzurra dalla testa ai piedi.