Perin: “Siamo una squadra di uomini”. Szczesny: “Adesso è tutto a posto”

Siamo professionisti, scherziamo ma siamo i primi a fare i seri. La sinergia è uguale nel gruppo squadra. Eccezionali tutti nelle difficoltà, bravi a non cadere in vittimismi o finti alibi, abbiamo girato l'energia negativa, abbiamo dimostrato di essere una squadra di uomini. Oggi è finito solo il primo tempo, non si può ancora esultare".

Anche Wojciech Szczesny è intervenuto successivamente: "Un po' di ansia ma abbiamo fatto i controlli è tutto a posto. La verità è che ho visto Mattia bene in allenamento, di conseguenza ha fatto un doppio miracolo. Paura, una cosa che non mi è mai successa, facevo fatica a respirare, ora sto molto meglio. A Mattia? Semplice gliel'hanno tirata addosso, gli ho fattoi complimenti, un ragazzo d'oro che non si lamenta mai, abbiamo un bel gruppo con Carlo, peccato non è entrato anche lui. Sono molto contento per Mattia".