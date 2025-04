Juve, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati delle giovanili.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del settore giovanile. Ecco il comunicato: “Sono stati diversi gli impegni, fra gare ufficiali e tornei, andati in scena dal 17 al 21 aprile 2025. Gare che hanno visto coinvolte l’Under 19, l’Under 17 e l’Under 15 femminili e l’Under 17, l’Under 16, l’Under 15 e l’Under 14 maschili. Di seguito il racconto delle sfide appena citate! UNDER 19 FEMMINILE Successo in trasferta per la Primavera di Marco Bruzzano nella 22ª giornata di campionato: sul campo del Sassuolo netta vittoria per 4-1 con le reti di Ferraresi, Copelli, Bellagente e Bianchi a decidere l’incontro. UNDER 17 FEMMINILE Impegno nel Torneo Memorial “V. Barrea” per la formazione di Luca Scarcella: sconfitta 1-0 contro l’Inter nel primo incontro, successo per 2-0 (gol di Bozzetto e Grigolo) contro il Milan e pareggio per 1-1 (rete di Oliva) contro US YSA National Team: le bianconere chiudono così il torneo al secondo posto. UNDER 17 MASCHILE Doppio impegno per la squadra di mister Cioffi: prima il successo di giovedì 17 nella 13ª giornata di campionato in casa contro il Genoa con il risultato di 5-0 (tripletta di Bracco e reti di Corigliano e De Brul), poi nel fine settimana pasquale in campo nel Torneo Maggioni-Righi. Sconfitta per 3-2 (reti bianconere di Samb) nel primo incontro contro il Borgaro Nobis, pareggio 1-1 (gol di Durmisi) contro US YSA National Team e sconfitta per 3-0 contro il Catanzaro”.

Le altre partite

"UNDER 16 MASCHILE Doppio impegno anche per la squadra di mister Grauso che nella giornata di giovedì ha strappato la vittoria sul campo dello Spezia rimontando lo svantaggio del primo tempo nella ripresa con le reti di Donati e Santa Maria. Nel fine settimana invece spazio al Trofeo Lascaris: successo per 5-1 (doppietta di Przytarski e gol di Urbano, Castagneri e Santa Maria) contro il Borgaro, sconfitta 0-3 invece contro il Tau Altopascio, pareggio 1-1 (Przytarski) contro il Chisola, 2-2 (Donati e Przytarski) contro il Lodigiani. Quinto posto in classifica per la squadra di Grauso dopo aver vinto la finale dedicata 5-3 ai calci di rigore. UNDER 15 FEMMINILE Test amichevole contro la Sisport in quel di Nichelino per la squadra di mister Lombardo: sconfitta per 5-7 (per le bianconere in gol Colomba, Boi, Rulfin, Marco e Marando). UNDER 15 MASCHILE Successo per 2-0 per la squadra allenata da Marcello Benesperi contro i pari età dello Spezia. Nella giornata di giovedì in Liguria decisive le reti Pipitò e Castagneri nella ripresa per regalare i tre punti alla giovane formazione bianconera. UNDER 14 MASCHILE Doppio match per la squadra allenata da Marco Pecorari che si impone per 4-0 (in gol Nobile, Bassanese, Graffi e Monte) contro i pari età del Bellaria a Igea Marina nel Tornero "D. Pecci" e 14° Memorial "F. Giovanardi", sconfitta invece per 3-1 contro il Perugia nel medesimo torneo, successo per 3-2 invece ai calci di rigore contro la Fiorentina".