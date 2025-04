Addio a Papa Francesco: rinviata Parma-Juve. Il cordoglio bianconero

Con una nota ufficiale la Lega Serie A ha annunciato il rinvio di tutte le gare in programma oggi, compresa Parma-Juve

Con una nota ufficiale la Lega Serie A ha annunciato il rinvio di tutte le gare in programma oggi: “A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”.

Il messaggio della Juve

Su X la Juve ha voluto unirsi al cordoglio per la morte del Pontefice: “La partita di questa sera è stata rinviata a data da destinarsi per la morte di Papa Francesco. Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del pontefice“. Ora bisognerà aspettare e capire quando le partite verranno recuperate, data non semplice da trovare visto il calendario sempre ricco di impegni.