Juve, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 3 le gare ufficiali andate in scena nel week-end del 22-123 febbraio 2025. Gare che hanno visto coinvolte l’Under 17 femminile e l’Under 15 femminili e maschili. Di seguito il recap, squadra per squadra! UNDER 17 FEMMINILE Vince in casa la squadra di Mister Scarcella che, in occasione della seconda giornata del campionato interregionale, supera 5-0 le pari età della Rhodense. Di Campi, Oddina, Grigolo, Battocchio e Pronzati le reti delle bianconere”.

Le altre partite

"UNDER 15 FEMMINILE Vittoria casalinga per la squadra di Mister Lombardo che, nel campionato interregionale, supera 5-0 le pari età della Pro Sesto. Doppiette per Pozzo e Grasso ai quali si aggiunge il gol di Bavosio. UNDER 15 MASCHILE Pareggio per 2-2 per la squadra di Mister Benesperi nella 19ª giornata del campionato nazionale Under 15 Serie A e B. Nel match casalingo contro il Bologna in rete, per i bianconeri, Pame e Salvai".