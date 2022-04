Juve, domani riprendono gli allenamenti: tutto pronto per il finale

Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Juve si prepara a tornare in campo: 6 partite al termine del campionato. Occhio alla Coppa Italia

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta nel Derby d'Italia, la Juventus è subito tornata a vincere, portando a casa i tre punti contro il Cagliari. Per i bianconeri questa è stata una partita fondamentale: tornare subito a vincere per difendere il quarto posto in classifica. Se infatti per lo scudetto è ormai una corsa a tre tra Milan, Inter e Napoli, la qualificazione alla prossima Champions League deve essere della Juventus. I bianconeri dovranno prestare attenzione a diverse squadre, Roma su tutte. I giallorossi sono a soli cinque punti di distanza dalla squadra di Massimiliano Allegri, seri pretendenti per il quarto posto. Occhio anche a Lazio, Fiorentina e Atalanta, che lottano per un posto in Europa e Conference League, ma che potrebbero creare problemi anche alla Juve.

Domani i bianconeri torneranno in campo ad allenarsi pronti a questo importante finale di stagione. Bologna, Sassuolo, Venezia, Genoa, Lazio e Fiorentina: sei partite al termine, 18 punti ancora a disposizione. E il calendario della Juventus non è dei migliori. Se infatti Bologna, Venezia e Genoa sembrano sfide abbordabili, ben più difficili saranno gli scontri con Sassuolo, Lazio e Fiorentina. Non a caso, ieri il Sassuolo ha battuto una big come l'Atalanta, la Fiorentina ha vinto contro il fortissimo Napoli e la Lazio ha rifilato 4 gol al Genoa. Si prospetta un finale di stagione intenso per i bianconeri.

Ma la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata anche in Coppa Italia, e più precisamente nella semifinale di ritorno contro la Fiorentina. Dopo la vittoria per 1 a 0 nel match di andata, i bianconeri partono favoriti, ma tutto è ancora da decidere. La coppa nazionale è l'unico trofeo rimasto a disposizione dei bianconeri, che vorranno quindi vincere a tutti i costi. Se la Juve dovesse arrivare in finale se la dovrà vedere con la vincente di Milan-Inter. Staremo a vedere.