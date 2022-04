Corsa scudetto: l’Inter vince, il Milan pareggia e il Napoli perde

La vittoria contro la Juve ha dato nuove energie all'Inter che ora si candida prepotentemente per la vittoria dello scudetto

Intervenuto dagli studi di Rai Sport, Lele Adani ha detto: "L’ Inter ha trovato la vittoria ma ha anche ritrovato il gioco perché la partita vinta a Torino ha dato entusiasmo . Questo ha dato l’opportunità alla squadra di Inzaghi di ritrovare geometrie, soluzioni e ritmo. Secondo me un primo tempo così l’aveva fatto nel derby, ma poi era stata ribaltata e aveva cominciato la sua discesa. Ieri invece ha gestito anche il secondo tempo, ha concesso il giusto ad un Verona che era comunque in forma. Ha meritato la vittoria e si ricandida prepotentemente per il titolo ".

Perchè se ora c'è una favorita per il titolo, questa è proprio l'Inter. In questo momento i nerazzurri sono secondi in campionato, a quota 66 punti e con una partita da recuperare. Il Milan è ancora primo (68), mentre il Napoli è terzo (66 punti). Se l'Inter dovesse quindi vincere il recupero contro il Bologna andrebbe in testa alla Serie A e avrebbe il destino tutto nelle sua mani. In ogni caso, con sei partite da giocare, la corsa scudetto è ancora apertissima. Queste tre squadre si daranno guerra da qui fino alla fine, una lotta a distanza (non ci sono più scontri diretti) a colpi di gol e buone prestazioni. Chi riuscirà a portare a casa la vittoria finale? Lo scopriremo tra poche settimane.