Juve, rinnovo fino al 2026 per Carlo Pinsoglio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del rinnovo di Pinsoglio.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul rinnovo di Pinsoglio. Ecco il comunicato: “La presenza di Carlo Pinsoglio è qualcosa di semplicemente fondamentale per tutti noi. Per lo spogliatoio, per i tifosi, per il Club. E allora siamo felicissimi di annunciare che Pinso continuerà a essere con noi, avendo ancora una volta prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2026. Colori e valori: sono queste le due parole che raccontano il Pinso bianconero, dal settore giovanile a una lunga, lunghissima avventura con la Prima Squadra una volta tornato a Torino qualche anno fa, dopo aver accumulato esperienze in Italia. Valori, si diceva: se si parla di questo concetto, in pochi li rappresentano meglio di lui, ogni giorno, in allenamento, quando chiamato in causa in campo. Pinso è semplicemente uno di noi. E lo sarà ancora”.

Le parole di Pinsoglio

“Juventus è casa, Juventus è uno stile di vita, Juventus è passione, Juventus è la mia famiglia… Sono onorato e felice di far parte di questa famiglia, che considero casa mia”.