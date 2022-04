Ferrara: “Alla Juve servirebbe un miracolo. Addii a zero segno dei tempi”

L'ex difensore bianconero, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato di lotta scudetto, della squadra di Allegri e degli addii a 0.

Ciro Ferrara ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sulla lotta scudetto: "Qualcosa di straordinariamente insolito: si stanno giocando lo scudetto in tre, come non accadeva da secoli, verrebbe da dire. Una stagione unica che, stranamente, e non lo dico per andare controcorrente, fa un po’ storcere il muso, mentre invece ci sarebbe da cogliere questa diversità e andrebbe gustato l’equilibrio. Per me è un anno accattivante. Chi vincerà? Cambiamo idea ogni settimana: alla vigilia della gara con la Juventus, sull’Inter si allungavano ombre a dir poco inquietanti; prima della sfida con il Bologna, il Milan pareva favoritissimo e ora ci si interroga; e solo domenica mattina, al Napoli veniva accreditato un vantaggio che la sconfitta con la Fiorentina sembra abbia azzerato. La verità, ammesso che ce ne sia una sola, è che ci divertiremo: i tifosi resteranno con il fiato sospeso e chi si proclamerà campione d’Italia lo farà per un punto o forse due".