Juve, si lavora ai rinnovi di Gatti e McKennie: le ultime novità

La Juve è anche al lavoro per i rinnovi di contratto: le ultime novità sulle trattative con Gatti e McKennie

Sei partite ancora da giocare e un obiettivo chiaro in mente: terminare la stagione tra le prime 4 in classifica in Serie A. Per la Juve è questa l’unica cosa rimasta da fare in un’annata deludente, ma per la squadra di Tudor sarà tutt’altro che facile. Nel frattempo la dirigenza bianconera sta cominciando già a pensare alle prossime mosse e se da una parte gli acquisti e le cessioni saranno fondamentali, dall’altra bisognerà pensare anche ai rinnovi di contratto. Sono due in particolare i giocatori che in trattativa per il prolungamento: ecco chi sono.

Juve, il punto sui rinnovi di contratto

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juve è in trattativa per i rinnovi di Gatti e McKennie. In particolare, il più vicino alla firma sembra essere il difensore italiano, che si prepara a prolungare il proprio contratto fino al 2030. Attenzione però: secondo La Rosea questo non implica però che l’ex Frosinone sia certo al 100% di rimanere. Per quanto riguarda l’americano, invece, anche con Tudor sta convincendo e per questo la Juve sta trattando per il rinnovo e ci sono segnali di apertura. Nel frattempo arrivano clamorose novità di mercato: Vlahovic in cambio di… <<<