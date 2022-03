Juve, il tempo va e passano le ore: Dybala rinnoverà prima che l’estate sia finita?

Paulo Dybala rinnoverà? Questa è la domanda che tormenta milioni di tifosi della Juve negli ultimi giorni. Situazione complicata

redazionejuvenews

"Il tempo va, passano le ore; Solo un anno o per tutta la vita; Dybala rinnoverà prima che l'estate sia finita?". Parafrasando la famosa canzone di Alex Britti, la vicenda attorno al rinnovo di contratto di Paulo Dybala si potrebbe riassumere in questo modo. In realtà il 30 giugno 2022 l'estate sarà appena iniziata, ma la metafora è chiara. Una situazione al limite del ridicolo, che sta assumendo sempre di più i tratti di una vera e propria telenovela. Proviamo quindi ad analizzare passo passo come stanno le cose, partendo da un presupposto: Paulo vorrebbe rimanere a Torino. La Joya è arrivato in bianconero da giovanissimo, con la Juventus è cresciuto e qui vorrebbe concludere la sua carriera. Il club bianconero, però, ha dei dubbi.

Fino al gennaio scorso le firme sembravano solo questione di tempo, il rinnovo era ad un passo. Poi una svolta radicale. La dirigenza ha bloccato ogni discorso per il rinnovo: priorità al mercato. Mercato in cui la Juventus ha speso molto, soprattutto per l'acquisto di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è stato messo al centro del progetto, nuova punta di diamante dell'attacco bianconero. E Dybala? Il fantasista argentino causa età e qualche problema fisico di troppo ha perso un po' di importanza. Il classe 1993 non si è perso d'animo e ha continuato a dare il massimo per la causa bianconera.

Il rinnovo di contratto è però rimasto in sospeso e ieri la dirigenza avrebbe dovuto incontrare Antun, agente del giocatore, proprio per discuterne. Niente da fare, incontro rimandato a post Villareal: priorità alla Champions League. Un atteggiamento pessimo quello del club bianconero, che fa trasparire un messaggio: la Juventus ha tante priorità e Dybala non sembra essere una di queste. L'argentino chiede un aggiustamento di contratto a cifre elevate che la dirigenza non sembra disposta ad accettare. Le qualità ci sono tutte ma la condizione fisica preoccupa. Se La Joya vorrà veramente rimanere, dovrà farlo alle condizioni imposte dai bianconeri. Per questo Paulo si guarda attorno... L'Inter di Marotta lo segue con attenzione.