Impallomeni: “Paulo Dybala è il più forte della Juventus”

L'ex giocatore e giornalista è intervenuto a Maracanà su TMW Radio, parlando dell'argentino, della corsa Scudetto e dell'Inter di ieri sera.

redazionejuvenews

Oggi, durante la trasmissione Maracanà, su TMW Radio, è intervenuto Stefano Impallomeni, per parlare di alcuni dei temi del giorno. La conversazione è partita dall'Inter. Ieri i nerazzurri hanno vinto ad Anfield per 1-0 contro il Liverpool, ma sono stati eliminati dalla Champions League: "A Simone Inzaghi do un 7,5. È stata una bellissima partita, ma inutile ai fini della qualificazione. Ho visto un'Inter pimpante e solida. Ero curioso di vedere come si sarebbe comportato il reparto arretrato: direi bene, con un eccellente Skriniar e Bastoni che per me è un campione. Lui ha la freddezza dei grandi giocatori, ha tecnica e personalità. È davvero un giocatore formidabile".

L'espulsione di Sanchez ha compromesso la gara: "È stata comunque un'impresa, il Liverpool non perdeva da più di un anno in casa. Credo che i rinnovi parlino chiaro. L'Inter partirà da una buona base di partenza l'anno prossimo. È passata la squadra più forte, ma l'Inter ha retto il palcoscenico. Se fa le operazioni di mercato giuste, può attaccare la Champions in 2 o 3 anni".

Sulle conseguenze di questa partita sulla corsa Scudetto, Impallomeni dice: "Hanno dato un messaggio importante alle avversarie. È stata una partita molto importante e se gioca così la vedo dura per le altre. La squadra ha ripreso soprattutto una grande solidità difensiva. Si è rivista l'Inter della prima parte della stagione".

Nel mondo Juvetiene banco la questione del contratto di Paulo Dybala. L'argentino andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e da mesi il suo entourage e la società stanno trattando per capire se ci siano i margini per continuare a vestire la maglia bianconera anche in futuro. E i tifosi si chiedono se la Joya ci sarà ancora l'anno prossimo. Questo il parere del giornalista: "Io mi chiedo solo una cosa: c'è un giocatore più forte di lui nella Juve? Per me no. E quindi credo che questa cosa vada valutata". Un parere piuttosto chiaro.