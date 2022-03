Juve, slitta l’incontro con l’agente di Dybala: prima la Champions

Le parti si sarebbero dovute incontrare domani, ma tutto è stato rinviato a dopo l'impegno contro il Villarreal, in programma mercoledì 16.

Continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala. In casa Juventus questo è indubbiamente uno degli argomenti più caldi del momento. Il prossimo 30 giugno il contratto del numero 10 scadrà e da tempo sono in corso le trattative. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, però, il previsto incontro tra il suo entourage e la dirigenza bianconera è stato rinviato a dopo il prossimo impegno di Champions League contro il Villarreal, in programma mercoledì prossimo all'Allianz Stadium. Le parti non si incontrano dall'ultimo summit andato in scena a ottobre, che si era concluso con un accordo di massima e il rinvio al successivo incontro per la firma. Poi però non c'è stato più nessun passo in avanti. A distanza di qualche mese, le condizioni sono cambiate e la permanenza non è così scontata.