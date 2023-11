Juve, Rimedio: “Chiesa grande sacrificio. Miretti giocatore offensivo”

Intervenuto alla Ds, Alberto Rimedio ha commentato la prestazione della Juventus contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Allegri ha voluto riconoscere una prestazione di sacrificio di Chiesa. Non ha avuto la libertà di trovare palloni interessanti nella metà campo avversaria.La partita della Juventus è stata soprattutto una partita difensiva. Il suo contributo non è stato quello da attaccante ma ha contribuito ad aiutare la squadra. Quando parliamo della grande difesa della Juventus dobbiamo riconoscere come tutta la squadra contribuisca a rendere compatta e impermeabili i bianconeri perché naturalmente è fondamentale il lavoro degli attaccanti e dei centrocampisti, tanto è vero che i difensori che in questo momento giocano a parte Bremer non sono i titolari perché all'inizio della stagione i tre previsti erano Bremer, Danilo e Alex Sandro e gli ultimi due sono fuori per infortunio eppure la squadra regge benissimo e i vari Rugani e Gatti continuano a fornire prestazioni eccellenti".