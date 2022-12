I TOP e FLOP di Juve-Rijeka: subito in forma Kostic, delude Fagioli

Seconda amichevole invernale per la Juve , seconda vittoria. I bianconeri vincono 1-0 contro il Rijeka in un'Allianz Stadium deserto e confermano quanto di buono visto contro l'Arsenal. Ma se contro gli inglesi la squadra di Allegri ha vinto soffrendo e lasciando il possesso palla agli avversari, oggi invece ci sono state molte più occasioni da gol (ma in realtà meno reti). L'avversario forse non sarà stato di altissimo livello, ma la Juve continua quindi a vincere di corto muso, in pieno stile Allegri . Chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Tra i TOP impossibile non inserire Kostic, vero padrone della fascia sinistra della Juve. L'esterno serbo sembra essere già in grandissima forma, arma in più per l'allenatore bianconero. Grande prova anche per Locatelli, utile in fase di impostazione ma soprattutto in difesa. La retroguardia è giovane e lui ci mette esperienza: decisivo il salvataggio sulla linea.