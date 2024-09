La Juve ricorda Gaetano Scirea: il toccante messaggio

Juve, il ricordo di Gaetano Scirea

“La sua capacità di interpretare lo sport, il lavoro e la vita lo hanno portato nel corso della sua carriera calcistica a diventare un riferimento e un uomo apprezzato da milioni di appassionati. I numeri infatti, nel caso di un campione come Scirea, ne raccontano soltanto in parte la grandezza: quattordici stagioni con la maglia della Juventus come seconda pelle, oltre 500 presenze con 32 gol segnati, sette Scudetti conquistati e una serie di coppe europee che lo rendono uno dei giocatori più vincenti nella storia del nostro Club. Anche oggi quindi bisogna sottolineare la grandezza dell’uomo, prima ancora che del calciatore. Ci manchi, capitano!”, ha concluso il club bianconero.