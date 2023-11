Danilo: “La maglia numero 6 l’ho scelta per Scirea, fare il capitano…”

Danilo , calciatore della Juventus , ha risposto ad alcune domande ad un evento. Ecco le sue parole: "La cosa più importante per i difensori è la comunicazione, vedi le partite da dietro e quindi devi parlare anche con i compagni. La prima cosa è capire che gli errori ci saranno sempre, quando succedono la cosa da fare è pensare subito all'azione successiva almeno superi subito il momento.

Il calciatore più difficile da marcare? Neymar, siamo compagni da tantissimo tempo in Nazionale, ci siamo affrontati in Real Madrid-Barcellona ed è stato l'attaccante più difficile da contenere, è troppo forte. La maglia numero 6?Per prima cosa l'ho scelta perché è importante per la storia della Juventus, l'ha indossata Scirea. E poi è un numero che può indossare chiunque, un difensore, un esterno, un centrocampista... che è un po' quello che faccio io sul campo.