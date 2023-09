Volpato su Bonucci: “Ci teneva tanto a far parte della Juventus”

Rej Volpato, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla sfida con l'Empoli, parlando anche della situazione di Bonucci.

Rej Volpato, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Juventusnews24, parlando anche di Bonucci. Ecco le sue parole: "Bonucci? Io con lui sono stato a Bari, lo conosco bene come giocatore e come persona. Leo alla Juve ha dato tanto, non era un Del Piero o un Buffon ma in tante vittorie lui era presente con Chiellini e Barzagli.

Ha scritto pagine importanti della storia bianconera. A livello fisico magari non era quello di qualche anno fa, però sotto l’aspetto di spogliatoio può essersi rotto qualcosa. Come professionista mi dispiace, so quanto ci teneva a far parte di quel gruppo. So cosa prova, poteva aiutare i giovani a crescere nella mentalità e a far capire loro cosa significa stare alla Juve.

Sono andato lì che ero molto giovane e ho avuto la fortuna di allenarmi un anno e mezzo con gente come Del Piero. Secondo me era la Juve più forte di sempre con altri giocatori come Trezeguet, Ibra, Cannavaro e Thuram che ad oggi non hanno rimpiazzi a livello qualitativo. Sono cresciuto tantissimo a livello di giocatore, ho appreso tanto. Non era un sogno ma la realtà. E poi credo che, per qualunque giovane che sogna di giocare a calcio, ritrovarsi lì è il massimo".

