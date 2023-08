Juve, Causio: “I bianconeri i rivali del Napoli. In attesa di Pogba”

Sulla lotta per lo Scudetto, Causio non si nasconde: "Con Osimhen il Napoli per me resta il favorito, poi ci sono la Juve , l’ Inter , il Milan , la Roma se prende Lukaku . Per dare giudizi però bisogna aspettare la fine del mercato. Io aspetto Pogba già domani con il Bologna , se sta bene fa la differenza. Un Pogba al 100 per 100 è tanta roba..."

Causio su Chiesa, Cambiaso e Weah

Inoltre, l'ex calciatore ha esaltato le prestazioni di Federico Chiesa e Andrea Cambiaso alla Juventus, mentre ha invitato ad avere più pazienza per Timothy Weah. Ecco le sue parole: "Chiesa è un giocatore nuovo, anche lui è guarito dall’infortunio. L’anno scorso non era ancora al 100 per 100 e infatti si vedeva che era nervoso, al contrario di come l’ho visto a Udine. Poi quando gioca in questo ruolo qui è devastante: devi dargli la possibilità di giocare negli ultimi 30 metri e sfruttare l’uno contro uno e allora, ripeto, è devastante. Quando gli dai possibilità e fiducia, come gli sta dando Allegri, spacca le partite. La sorpresa è stata Cambiaso. Sorpresa in realtà neanche tanto, perché lo seguivo anche a Bologna ed era sempre tra i migliori, però si è confermato. Copre molto bene Chiesa, sa giocare anche in mezzo al campo e sa inserirsi molto bene. Un ragazzo importante, come molti altri: Miretti, Fagioli, Iling Junior... La Juve raccoglie i frutti degli investimenti nel settore giovanile. Risorse importanti, perché con i cinque cambi con le sostituzioni cambi la partita. Quanto a Weah mi ha dato sensazioni positive, deve ancora inserirsi ma merita tempo e fiducia".