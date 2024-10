Juve, la revisione annuale del bilancio di Deloitte: la nota

Il sito ufficiale di Deloitte ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della revisione del bilancio.

Il sito ufficiale di Deloitte ha pubblicato una nota sulle revisione del bilancio della Juve. Ecco il comunicato: “Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della Juventus Football Club S.p.A. e sue controllate (il “Gruppo Juventus” o il “Gruppo”), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 30 giugno 2024, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono le informazioni rilevanti sui principi contabili applicati – si legge nella nota, pubblicata da Calcio&Finanza – Il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05”.

Gli impegni dei bianconeri in Nazionale

“Andiamo a vedere come si sono comportati i nostri bianconeri in campo nella giornata di mercoledì 15 ottobre 2024! CONCEICAO, PARI IN NATIONS LEAGUE CONTRO LA SCOZIA Si chiude con un pareggio per 0-0 la sfida di Glasgow tra Scozia e Portogallo, valida per la quarta giornata di UEFA Nations League. In campo dall’inizio – e complessivamente per un’ora – Conceicao. I lusitani, con questo risultato, continuano a mantenere in solitaria la vetta della classifica del loro girone, a quota 10 punti. SUD AMERICA, TRA COLOMBIA E BRASILE Dall’Europa passiamo al Sud America. Roboante successo per la Colombia sul Cile nella decima giornata di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo: 4-0 per la Nazionale di Cabal – quest’ultimo subentrato nei minuti finali della seconda frazione – su quella cilena e secondo posto in classifica nel girone unico a quota 19 punti. Vittoria netta anche per il Brasile che, con lo stesso punteggio della Nazionale colombiana, supera il Perù – sempre in occasione della decima giornata del percorso di qualificazione al prossimo Mondiale – e centra il secondo successo in altrettante partite in questa seconda sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. A differenza della gara disputata contro il Cile, questa volta Danilo non è sceso in campo”.