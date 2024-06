Juve, il report dei calciatori impegnati ieri all’Europeo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli impegni in Nazionale.

Altra giornata di partite per i bianconeri impegnati a Euro 2024, in una fase a gironi in cui si stanno iniziando a definire i nomi delle nazionali che accedono agli ottavi di finale della competizione. Nel gruppo C, è scesa di nuovo in campo la Serbia – reduce dalla sconfitta di misura contro l'Inghilterra – con Dusan Vlahovic titolare nella sfida contro la Slovenia: un match terminato in pareggio con i ragazzi allenati dal ct Dragan Stojković che hanno acciuffato l'1-1 al 95' grazie al gol di Jovic. Il bomber bianconero parte titolare, ci prova nel primo tempo con colpo di testa a cavallo della mezz'ora e viene sostituito dopo 64 minuti.

La Serbia ora è chiamata a vincere contro la Danimarca per evitare l’eliminazione dal torneo. Sconfitta invece per l’Italia di Luciano Spalletti, battuta per 1-0 dalla Spagna al termine di un match dominato dalle Furie Rosse che poteva finire con un punteggio e uno scarto ben più largo. Una partita non semplice anche per Federico Chiesa – partito titolare e rimasto in campo per 64 minuti – e per Andrea Cambiaso, subentrato a inizio ripresa. Gli Azzurri ora hanno due risultati su tre a disposizione contro la Croazia per proseguire il loro cammino europeo”.