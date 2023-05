Juve, il report dell’allenamento in vista del match con la Cremonese

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con il report dell'allenamento odierno. Nella prossima gara con la Cremonese mancheranno Bonucci, infortunatosi ieri sera fino al termine della stagione, De Sciglio, out fino a dicembre, e Soulè, impegnato nel Mondiale U20: "Comincia un'esperienza speciale per Matias Soulé. Il classe 2003, infatti, parteciperà al Mondiale Under 20 con l'Argentina, paese ospitante della competizione al via il 20 maggio 2023. Mati parte oggi, venerdì 12 maggio 2023, per raggiungere la sua Nazionale. Soulé, quindi, chiuderà questa stagione con la sua Nazionale, dopo aver collezionato 19 presenze con la prima squadra della Juventus, segnando anche un gol, all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. MONDIALE UNDER 20, GLI IMPEGNI DI SOULÈ L'Argentina inizia il suo percorso nel gruppo A in compagnia di Uzbekistan, Guatemala e Nuova Zelanda. Di seguito il calendario dell'albiceleste: Argentina-Uzbekistan, 20 maggio 2023 Argentina-Guatemala, 23 maggio 2023 Nuova Zelanda-Argentina, 26 maggio 2023".