Mercato Juve / Giuntoli pronto a scatenarsi: “Subito questi 3 colpi”

La Juventus acciuffa all'ultimo secondo il pareggio contro il Siviglia e rimane viva in vista di una partita di ritorno che potrebbe regalare ai bianconeri la finale. Allegri mantiene i piedi ben piantati a terra: sa bene che il momento che i bianconeri vivono è particolarmente complesso e per questo non si lascia andare a dichiarazioni di nessun tipo in particolare. Nello specifico, possiamo dire che le novità che arriveranno nei prossimi mesi - però - saranno significative (di sicuro) per quanto riguarda una sessione di calciomercato che rischia di essere tra le più bollenti di sempre. A maggior ragione se si calcola che l'arrivo di Giuntoli (sempre più vicino) potrebbe davvero dare il via a tutta una serie di importanti cambiamenti.