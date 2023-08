Juve, il report dell’allenamento: in gruppo Vlahovic, a parte Pogba

La Juventus, in attesa della prossima gara, si allena in USA. Vlahovic recuperato, Pogba e Alex Sandro out.

La Juventus, in attesa della prossima gara della tournèe contro il Real Madrid, si sta allenando in America agli ordini del mister Massimiliano Allegri. Per i bianconeri ci sono alcune novità in vista del prossima match contro i Blancos, che si terrà nella notte tra giovedì e venerdì, all'1:30 ora italiana.