Calciomercato, la Juve tenta il colpo a sorpresa dal Real Madrid / News

La Juve è alla ricerca di un centrocampista e guarda in casa Real Madrid: l'obiettivo bianconero potrebbe trasferirsi in prestito per un anno

Manca ormai meno di un mese all'inizio del prossimo campionato e il mercato della Juve è ancora sostanzialmente fermo. I bianconeri fin qui hanno detto addio a Cuadrado e comprato al suo posto Weah. L'esterno americano è infatti l'unico colpo di questa estate bianconera, ma ora Giuntoli si prepara a regalare ad Allegri altri volti nuovi.

Serviranno rinforzi in molte zone del campo, dal centrocampo all'attacco. Prima però il nuovo Football Director dovrà cedere qualche esubero e solo a quel punto la Juve potrà davvero affondare il colpo. Dopo aver visto sfumare Milinkovic-Savic, ora i bianconeri hanno un nuovo obiettivo per il centrocampo.

Juventus Football Club: novità di mercato — L'ultima idea di Giuntoli per completare il centrocampo della Juve viene dal Real Madrid. I Blancos in estate hanno acquistato il talento inglese Jude Bellingham e ora si trovano ad avere troppa abbondanza in mezzo al campo. Per questo la squadra di Ancelotti dovrà vendere qualcuno.

Il principale candidato è Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo è ormai fuori dal progetto dei Galacticos e potrebbe lasciare Madrid in prestito per un anno. Sulle sue tracce c'era anche il Milan ma i rossoneri sono ormai ad un passo da Musah del Valencia e per questo la Juve ora ci pensa. Lo spagnolo alzerebbe la qualità della manovra bianconera, senza mandare in rosso i conti del club. Per ora Ceballos resta soltanto un'idea, nessuna offerta ufficiale. Staremo a vedere. Intanto, Giuntoli, si muove anche su altre questioni: il dirigente bianconero starebbe lavorando a qualcos'altro di molto grosso <<<