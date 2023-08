Di Livio: “Vlahovic non vuole rimanere alla Juve. Lukaku…”

La Juventus si trova ancora negli Stati Uniti dove sta preparando la prossima stagione. I bianconeri hanno disputato un'amichevole contro il Milan, e sono attesi dalla seconda, in programma contro il RealMadrid il 3 agosto, prima di fare ritorno in Italia. La squadra di Massimiliano Allegri continuerà la preparazione alla Continassa, in vista dell'inizio del campionato fissato per il 20 agosto, quando la Juventus scenderà in campo al Friuli di Udine per giocare contro l'Udinese.