Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'allenamento dei bianconeri, parlando anche della conferenza di Tudor.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell’allenamento odierno. Ecco il comunicato: “La Prima Squadra Maschile bianconera è scesa in campo nel pomeriggio alla Continassa per proseguire il lavoro con Igor Tudor, il nuovo allenatore bianconero che farà il suo esordio in panchina con la Juventus nel match contro il Genoa, in programma sabato 29 marzo alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. Nella giornata di oggi il gruppo si è concentrato su possesso palla e partitella con focus tattico”.

Sulla conferenza di Tudor

“Domani, giovedì 27 marzo, altra sessione d’allenamento pomeridiana al JTC, con mister Tudor che alle ore 12:00 incontrerà i giornalisti per la conferenza stampa di presentazione; in diretta aperta a tutti gratuitamente su Juventus.com, previa registrazione”. Intanto ecco il rinnovo di Bonansea con la Juve<<<