Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento della Vecchia Signora, in vista della fondamentale partita di domenica pomeriggio contro la Fiorentina, gara decisiva per entrambe le squadre: “Juventus in campo al Training Center a due giorni dalla trasferta in programma al “Franchi” contro la Fiorentina domenica 16 marzo 2025 alle ore 18:00 e valida per la ventinovesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali”.

"Questa mattina la squadra, dopo il consueto riscaldamento, ha lavorato sulla tattica prima di terminare la sessione con una partita finale. Domani, giorno di vigilia, Thiago Motta incontrerà i giornalisti all'Allianz Stadium alle ore 11:30 per presentare la partita contro la formazione toscana. Nel pomeriggio, invece, la squadra si allenerà prima della partenza per Firenze".