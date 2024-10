Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento: “Terminata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle rispettive Nazionali, per la Juventus è iniziato un nuovo periodo fitto di impegni. Dopo la preziosissima vittoria ottenuta nella serata di ieri, sabato 19 ottobre, in casa contro la Lazio nell’ottavo turno di Serie A, la squadra è subito tornata a lavorare al Training Center perchè tra due giorni – martedì 22 ottobre – i riflettori dell’Allianz Stadium si accenderanno nuovamente per la terza giornata della League Phase della UEFA Champions League che vedrà i bianconeri affrontare lo Stoccarda alle ore 21:00”.

In vista della Champions

“La squadra, dunque, oggi è tornata immediatamente al lavoro. Il gruppo, chiaramente, è stato diviso in due, come accade nel giorno immediatamente successivo a una partita: chi è partito titolare contro i biancocelesti si è dedicato a una seduta di scarico, chi è subentrato e chi non è sceso in campo, invece, ha posto la sua attenzione – dopo il riscaldamento – su possesso palla e lavoro atletico. IL PROGRAMMA DI DOMANI Per domani, già vigilia di UCL, la squadra si allenerà al mattino alla Continassa e successivamente, alle ore 13:30, microfoni accesi per la conferenza stampa dei bianconeri che sarà visibile come sempre su Juventus.com, previa registrazione gratuita al sito”.