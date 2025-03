Juve, il resoconto dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Anche la terza edizione del “Torneo dello Stretto” – andato in scena in Sicilia nella sede dell’Academy bianconera “Fair Play Messina” da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo 2025 – è stata una grande festa. Una festa davvero speciale per l’Attività di Base bianconera e per il progetto Juventus Academy e lo è stato soprattutto per l’impatto e il valore umano che ha avuto sui nostri giovani bianconeri coinvolti.

Nello specifico queste sono state le tre squadre della Juventus che hanno partecipato, da sotto età, alla manifestazione sportiva: l’Under 12 di Mister La Pira, l’Under 11 di Mister Saporito e l’Under 10 di Mister Bernardi. Un evento che, anche quest’anno, è stato organizzato in maniera impeccabile da parte della società organizzatrice, la Fair Play Messina, e ha visto una grandissima partecipazione da parte di tante società sportive e lo dimostrano i quasi 800 ragazzi coinvolti”.

Le altre informazioni

“Anche per questa edizione, il torneo è stato patrocinato dal Comune della Città di Messina e dall’Università degli Studi di Messina e presentato sabato 1 marzo con una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Zanca, la sede del Comune, alla presenza di Michele Sbravati, Youth Football Director, di Massimo Finocchiaro, Assessore allo Sport del Comune di Messina, di Francesco De Francesco, Presidente S.S.D. Unime e di Ignazio Consiglio, Direttore Fair Play Messina.

Autorizzato dalla FIGC e riservato alle categorie 2014 (Pulcini), 2013 (Esordienti) e 2012 (Esordienti), il “Torneo dello Stretto – Juventus Academy Italia” ha preso il via venerdì 28 febbraio e ha coinvolto diverse squadre, provenienti da regioni differenti, che si sono misurate nei campi del Fair Play Cristo Re – l’ultimo situato in pieno centro a Messina –, della Cittadella Sportiva Universitaria e del Sorbello Stadium di Bisconte. La Juventus, come anticipato, ha preso parte al torneo con tre gruppi sotto età di un anno, in ciascuna delle categorie presentate in precedenza”. Intanto ecco le parole di Moggi<<<